При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель Гладков: при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область женщина получила ранение

В Яковлевском городском округе в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарное.

Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы <.> Необходимая помощь оказывается, — написал глава области.

Из-за последующей детонации загорелась надворная постройка, пояснил Гладков. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В самом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад. Повреждения зафиксированы и у соседей: в четырех близлежащих домовладениях выбиты стекла и повреждены входные группы.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Проводится подворовый обход для уточнения масштабов ущерба и выявления возможных дополнительных разрушений.

Ранее стало известно, что ВСУ совершили мощную ракетную атаку на Белгород и Белгородский округ. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Атака привела к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах.





