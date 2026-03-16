Собянин подвел итог двухдневных попыток ВСУ ударить по Москве Собянин: системы ПВО сбили на подлете к Москве около 250 дронов за двое суток

Почти 250 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, уничтожены силами противовоздушной обороны на подступах к Москве за последние два дня, заявил мэр столицы Сергей Собянин в MAX. Градоначальник также выразил признательность Министерству обороны за профессионализм и самоотверженность.

За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА, — заявил градоначальник.

Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы Украины применяют для атак на Москву беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 км. Запуски дронов осуществляются с территории трех украинских областей: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. В Министерстве обороны РФ эту информацию официально не комментировали.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Домодедово из-за временных ограничений в районе воздушной гавани работает по специальным согласованиям с уполномоченными органами. В ведомстве предупредили, что такие меры могут привести к изменениям в расписании прибытия и отправления рейсов.