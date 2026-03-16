Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:06

Стало известно, откуда беспилотники атакуют Москву

SHOT: беспилотники ВСУ атакуют Москву из трех областей Украины

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ пытаются атаковать Москву дронами типа FP-1, которые способны пролетать до 1200 километров, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, беспилотники могут запускать из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По версии источника, БПЛА летят на столицу небольшими «стаями» по 8–10 штук, атаки ведутся волнами. Дроны FP-1 длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки, уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что два беспилотника попытались атаковать Москву утром 16 марта, в 10:51. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, к местам падения обломков выехали экстренные службы. В целом за ночь на подлете к городу было сбито около 50 дронов.

До этого стало известно, что средства ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 16 марта. Атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны. В том числе Брянская, Смоленская, Ярославская, Калужская области, Крым и Краснодарский край.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
В России могут изменить порядок продаж товаров на маркетплейсах
«Явно не ожидали»: на Западе объяснили, как Иран перехитрил США
Силовики поймали россиянина, который шпионил в Крыму для Киева
Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
Российского миллиардера обязали выплатить немалую сумму в рамках спора
На Москве-реке создадут искусственную волну для поисков пропавшего ребенка
Два человека на каноэ попали под винты речного трамвая в Москве
В Крыму национализировали все крупные объекты украинских олигархов
Пугачева приняла тяжелое решение после ударов Ирана по Кипру
Подмосковные вымогатели вооружились мачете и пистолетами
ВМС КСИР потеряли высокопоставленного офицера
Три человека погибли в Афганистане при обстрелах пакистанских военных
Верховный суд поставил точку в деле Генпрокуратуры против Raven Russia
«Видения об СВО»: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия
В Иране посчитали невозможным справедливое расследование удара по школе
Глуховскому пришлось в спешке продать квартиры в центре Москвы
«Газпром» заработал 200 млн рублей на холодильниках
В МИД Ирана раскрыли, как долго республика будет сопротивляться США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.