Стало известно, откуда беспилотники атакуют Москву

ВСУ пытаются атаковать Москву дронами типа FP-1, которые способны пролетать до 1200 километров, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, беспилотники могут запускать из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По версии источника, БПЛА летят на столицу небольшими «стаями» по 8–10 штук, атаки ведутся волнами. Дроны FP-1 длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки, уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что два беспилотника попытались атаковать Москву утром 16 марта, в 10:51. Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, к местам падения обломков выехали экстренные службы. В целом за ночь на подлете к городу было сбито около 50 дронов.

До этого стало известно, что средства ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 16 марта. Атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны. В том числе Брянская, Смоленская, Ярославская, Калужская области, Крым и Краснодарский край.