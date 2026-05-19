В Госдуме ответили Литве на угрозу атаковать Калининград всеми силами НАТО

Россия немедленно ответит на возможную атаку на Калининград сокрушительным ударом по Литве, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, призывы лидеров стран Балтии к агрессии говорят об их ограниченном мышлении.

Такое ощущение, что в правительства стран Балтии попасть могут исключительно недоумки. Такой своеобразный медицинский тест перед назначением — утверждается в должности, только если IQ не превышает 50, как у примата. [Глава МИД Литвы Кестутис Будрис] несет несусветную глупость, почему-то считая, что может командовать всем блоком НАТО, а Альянс по его приказу должен вторгнуться в Калининградскую область. И невдомек болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным — прежде всего для его недостраны, которую российские войска раздавят в считаные часы, — высказался Журавлев.

Ранее Будрис призвал НАТО продемонстрировать военную силу в отношении Калининградской области. По его мнению, у Альянса есть все возможности для реализации этой задачи.