Раскрыта новая деталь в деле перевернувшейся лодки на Байкале Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов

Все пассажиры аэролодки «Север-750», затонувшей на Байкале, находились внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил главный государственный инспектор ГУ МЧС по Республике Бурятия Николай Зайцев на канале в МАКСе. На борту находились 18 человек: 13 удалось спасти, пятеро погибли.

Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты, — заявил Зайцев.

Сотрудник ведомства также уточнил, что в момент крушения на Байкале сохранялась ясная погода, ветер и волнение отсутствовали. Инцидент произошел в 20–30 метрах от берега, где глубина составляет около 4–5 метров. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха в Бурятии. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что прогулочный катер принадлежал туроператору «Кристальный Байкал».

