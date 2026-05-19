19 мая 2026 в 15:58

Раскрыта новая деталь в деле перевернувшейся лодки на Байкале

Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Все пассажиры аэролодки «Север-750», затонувшей на Байкале, находились внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил главный государственный инспектор ГУ МЧС по Республике Бурятия Николай Зайцев на канале в МАКСе. На борту находились 18 человек: 13 удалось спасти, пятеро погибли.

Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты, — заявил Зайцев.

Сотрудник ведомства также уточнил, что в момент крушения на Байкале сохранялась ясная погода, ветер и волнение отсутствовали. Инцидент произошел в 20–30 метрах от берега, где глубина составляет около 4–5 метров. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха в Бурятии. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что прогулочный катер принадлежал туроператору «Кристальный Байкал».

Ранее стало известно, что число пострадавших при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии выросло до трех человек. Известно, что все раненые — члены экипажа. Капитан воздушного судна был госпитализирован с термическим ожогом рук.

