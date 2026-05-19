Кравцов раскрыл, сколько времени займет апробация учебников по физкультуре

Апробация новых учебников по физкультуре займет два-три года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, изменения происходят в рамках обновления программы по данному предмету.

Сейчас мы готовим [учебники]. И два-три года все равно [необходимо] для апробации, — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Кравцов отметил, ведомство уже разрабатывает государственный учебник.

До этого стало известно, что единые государственные учебники по обществознанию для 9–10-х классов, написанные под руководством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года. Для выпускных классов их внедрят чуть позже — в 2027 году.

Завкафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Михаил Липкин ранее заявил, что принципиальная новизна учебника для вузов «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 годов» заключается сразу в нескольких аспектах. По его словам, прежде всего это учебник с элементами синхронной истории, что встречается довольно редко.