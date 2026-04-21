Российские школьники триумфально выступили на турнире по информатике Школьники из России завоевали 12 медалей на турнире по информатике в Болгарии

Российская команда школьников завоевала 12 наград различного достоинства на Международном турнире повышенной сложности по информатике в Болгарии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Юные программисты выступили на турнире в онлайн-формате. С успешным выступлением на престижном форуме талантливых ребят поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший уровень подготовки школьников.

Этот успех — результат настойчивости и высокого уровня подготовки. Ребята, вы достойно представили страну, подтвердили уровень отечественной школы программирования, — заявил Кравцов.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в учебных заведениях требуется ввести отдельную дисциплину, посвященную защите от цифровых угроз. Он констатировал, что действующая программа по информатике перестала соответствовать вызовам современного технологического уклада.

До этого бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов отмечал, что объем учебной нагрузки на учащихся необходимо уменьшить, чтобы дать им возможность сконцентрироваться на действительно увлекающих их областях знаний. Он полагает, что в данный момент подростки тратят чрезмерно много ресурсов на освоение запутанных естественно-научных концепций.