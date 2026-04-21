Российские школьники триумфально выступили на турнире по информатике

21 апреля 2026 в 10:30

Школьники из России завоевали 12 медалей на турнире по информатике в Болгарии

Российская команда школьников завоевала 12 наград различного достоинства на Международном турнире повышенной сложности по информатике в Болгарии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Юные программисты выступили на турнире в онлайн-формате. С успешным выступлением на престижном форуме талантливых ребят поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший уровень подготовки школьников.

Этот успех — результат настойчивости и высокого уровня подготовки. Ребята, вы достойно представили страну, подтвердили уровень отечественной школы программирования, — заявил Кравцов.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в учебных заведениях требуется ввести отдельную дисциплину, посвященную защите от цифровых угроз. Он констатировал, что действующая программа по информатике перестала соответствовать вызовам современного технологического уклада.

До этого бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов отмечал, что объем учебной нагрузки на учащихся необходимо уменьшить, чтобы дать им возможность сконцентрироваться на действительно увлекающих их областях знаний. Он полагает, что в данный момент подростки тратят чрезмерно много ресурсов на освоение запутанных естественно-научных концепций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

