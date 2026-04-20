Россиянам объяснили логику нового учебника по истории СССР для вузов Липкин: новый учебник по истории СССР синхронизирован с событиями в мире

Принципиальная новизна учебника для вузов «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 годов» заключается сразу в нескольких аспектах, заявил завкафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России главный редактор издания Михаил Липкин. По его словам, которые передает NEWS.ru, прежде всего это учебник с элементами синхронной истории, что встречается довольно редко.

Как объяснил Липкин, 80% материала посвящено отечественной истории, где структура рубрик и глав соответствует логике развития советского периода. Оставшиеся 20% охватывают события, происходившие в мире вокруг, например войны в Афганистане и Анголе, а также революцию в Иране. Выясняется, что у этих процессов есть точки пересечения, что позволяет сравнивать события и получать новые знания, отметил эксперт.

Студентам есть что сравнить, и на этом вырастают новые знания. А не просто зубрежка фактов, которые насыпаны в кучку, — уточнил историк.

Вторым важным отличием, по мнению Липкина, является целевая аудитория. Учебник создавался не для тех, кто просто ностальгирует по советской эпохе, а для молодых людей, которые никогда в ней не жили. Причем особое внимание уделяется тому, что СССР был совершенно разным в разные периоды своей истории, резюмировал эксперт.

Ранее замминистра просвещения РФ Ольга Колударова заявила, что весь цикл государственных учебников для старшей школы находится практически на этапе выхода. По ее словам, для этого все подготовлено, они выйдут в свет до конца этого года.