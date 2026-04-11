В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы

Весь цикл государственных учебников для старшей школы находится практически на этапе выхода, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, для этого все подготовлено, они выйдут в свет до конца этого года, передает ТАСС.
Мы совместно с ведущими техническими университетами отработали содержание нового стандарта для старшей школы и отрабатываем программы и государственные учебники. РАН вместе с учеными, докторами, кандидатами наук наших университетов сегодня готовят новое поколение государственных учебников по физике, химии, биологии, математике и информатике, — сказала Колударова.
Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе.
До этого Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по ним смогут школьники с первого по 11-й класс.