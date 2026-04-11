11 апреля 2026 в 12:25

В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы

Весь цикл государственных учебников для старшей школы находится практически на этапе выхода, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, для этого все подготовлено, они выйдут в свет до конца этого года, передает ТАСС.

Мы совместно с ведущими техническими университетами отработали содержание нового стандарта для старшей школы и отрабатываем программы и государственные учебники. РАН вместе с учеными, докторами, кандидатами наук наших университетов сегодня готовят новое поколение государственных учебников по физике, химии, биологии, математике и информатике, — сказала Колударова.

Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе.

До этого Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по ним смогут школьники с первого по 11-й класс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс
В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР
«Мы, конечно же, не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну
Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма
Москва распрощается со снежным покровом до осени
США согласились разблокировать замороженные иранские активы
В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа
Молдову обвинили в попытке сделать из Приднестровья денежного донора
В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы
Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины
Лебедев назвал европейскую страну, которая «стоит в униженной позе»
Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе
Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность
Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке
Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США
У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа
Наступление ВС РФ на Харьков 11 апреля: десятки убитых, бойня у Волчанска
Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти
США уличили во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране
Стало известно, что собирается учинить Киев после выборов в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

