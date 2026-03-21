Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 14:02

В российских школах появятся новые учебники по языкам республик

Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам

Подписывайтесь на нас в MAX

В России появятся линейки учебников для школьников всех возрастов по родным и государственным языкам республик, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ученики смогут приобщиться к культуре своего народа.

Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования <...> Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа, — отметил Кравцов.

По его словам, в 2025 году институт родных языков разработал рукописи учебников по четырем госязыкам. Среди них — коми, тувинский, чувашский и якутский языки. Всего за год специалисты подготовили рукописи 54 учебников и 13 пособий для педагогов по шести родным и четырем госязыкам.

Ранее Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по взаимодействию с учащимися, проявляющими агрессию, Помимо этого, также был создан совет по защите чести и достоинства педагогов.

Сергей Кравцов
Минпросвещения
языки
учебники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На МКС отправят один продукт российского производства
Программист случайно взломал тысячи чайников и пылесосов по всему миру
«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск
Озвучено количество погибших от ударов США и Израиля мирных иранцев
Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга
Россиянин попал в больницу с минно-взрывной травмой после атаки БПЛА
Маск достал «кошелек спасителя» для брошенных Трампом госслужащих
Названа причина огненного ДТП с бензовозом в Ростовской области
Северное сияние заметили в нескольких регионах России
В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах
Появились новые подробности об атаке на штаб разведки Ирака
Замена ключей от домофона обошлась пенсионерке в 18 млн рублей
В российских школах появятся новые учебники по языкам республик
Массированный налет БПЛА, взрыв в Уфе: как ВСУ атакуют Россию 21 марта
Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области
Бойцы «Хезболлы» схлестнулись с израильской армией в ливанском Хияме
Российский полицейский помог сбежать задержанному, отдав ему свою одежду
Раскрыто, сколько времени россияне проводят в сломавшемся лифте
«Это не так»: Западу отказали в статусе гаранта международного права
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.