В российских школах появятся новые учебники по языкам республик Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам

В России появятся линейки учебников для школьников всех возрастов по родным и государственным языкам республик, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ученики смогут приобщиться к культуре своего народа.

Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования <...> Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа, — отметил Кравцов.

По его словам, в 2025 году институт родных языков разработал рукописи учебников по четырем госязыкам. Среди них — коми, тувинский, чувашский и якутский языки. Всего за год специалисты подготовили рукописи 54 учебников и 13 пособий для педагогов по шести родным и четырем госязыкам.

