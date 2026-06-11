Минпросвещения запустило горячую линию для учителей

Министерство просвещения РФ по инициативе главы ведомства Сергея Кравцова запустило горячую линию для быстрого подбора учителей и других педагогических кадров, сообщили в пресс-службе ведомства. Этот сервис предназначен как для директоров школ, которые нуждаются в квалифицированных специалистах, так и для педагогов, которые ищут работу.

Министерством просвещения РФ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников открыта горячая линия. Ее работа организована по поручению министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и ориентирована как на директоров школ, нуждающихся в квалифицированных специалистах, так и на педагогов, ищущих работу в школе, — следует из сообщения.

Служба поддержки функционирует с понедельника по пятницу в рабочие часы с 9:00 до 18:00 по Москве. По вопросам можно звонить на бесплатный номер 8-800-200-91-85. В ведомстве уточнили, что обработка обращения занимает от трех до пяти дней.

Ранее замглавы министерства Владимир Желонкин сообщил, что Минпросвещения России не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения. По его словам, в ведомстве считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.