10 апреля 2026 в 17:40

Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники

Медведев стал главным редактором школьных учебников обществознания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе, передает РИА Новости.

Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию, — сказала замминистра.

Ранее Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по ним смогут школьники с первого по 11-й класс.

До этого сообщалось, что Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ.

Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

