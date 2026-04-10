Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники Медведев стал главным редактором школьных учебников обществознания

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взял на себя обязанности главного редактора новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, эту работу политик выполняет на добровольной и безвозмездной основе, передает РИА Новости.

Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию, — сказала замминистра.

Ранее Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по ним смогут школьники с первого по 11-й класс.

До этого сообщалось, что Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ.