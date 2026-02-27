Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:44

В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов, сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ.

Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы, — сообщил он.

В учебнике собран полный цикл создания дрона: от конструирования до испытаний. Школьники освоят 3D-моделирование, программирование полетов с элементами ИИ и научатся обслуживать аппараты.

Отдельный блок посвящен правовым вопросам — регистрации дронов и взаимодействию с надзорными органами. Земцов подчеркнул, что беспилотные технологии становятся базой для множества профессий, и новый учебник поможет привлечь талантливые кадры в эту сферу.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило поэтапный пересмотр школьной программы. Предмет «Обществознание» окончательно исчезнет из расписания учеников восьмых классов уже с 1 сентября 2026 года.

учебники
беспилотники
БПЛА
школы
НИУ ВШЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме рассказали о важных изменениях вблизи ЗАЭС
Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в мясной полк ВСУ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.