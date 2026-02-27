В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов

В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов

Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов, сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ.

Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы, — сообщил он.

В учебнике собран полный цикл создания дрона: от конструирования до испытаний. Школьники освоят 3D-моделирование, программирование полетов с элементами ИИ и научатся обслуживать аппараты.

Отдельный блок посвящен правовым вопросам — регистрации дронов и взаимодействию с надзорными органами. Земцов подчеркнул, что беспилотные технологии становятся базой для множества профессий, и новый учебник поможет привлечь талантливые кадры в эту сферу.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило поэтапный пересмотр школьной программы. Предмет «Обществознание» окончательно исчезнет из расписания учеников восьмых классов уже с 1 сентября 2026 года.