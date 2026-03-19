19 марта 2026 в 16:02

ЕК предупредили о риске миграционного кризиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Над Европой зависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке, заявили премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. По их словам, которые приводит Euractiv, ЕК должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта.

Это будет не только гуманитарной катастрофой для людей, которых это коснулось непосредственно, но и может повлиять на безопасность и сплоченность нашего союза, — сказано в письме.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

До этого президент Ливана Джозеф Аун отмечал, что республика рассчитывает на поддержку Организации Объединенных Наций в решении проблем с беженцами, число которых катастрофически растет из-за эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы государства, их количество уже превысило 800 тыс. человек.

Урсула фон дер Ляйен
риски
мигранты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник США объяснил приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина
ЕК предупредили о риске миграционного кризиса
В психлечебнице Петербурга подтвердили нахождение Ильи Ремесло в стационаре
Самолет-шпион США проявил нездоровый интерес к Калининградской области
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

