ЕК предупредили о риске миграционного кризиса Euractiv: Италия и Дания предупредили ЕК о риске миграционного кризиса в Европе

Над Европой зависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке, заявили премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. По их словам, которые приводит Euractiv, ЕК должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта.

Это будет не только гуманитарной катастрофой для людей, которых это коснулось непосредственно, но и может повлиять на безопасность и сплоченность нашего союза, — сказано в письме.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

До этого президент Ливана Джозеф Аун отмечал, что республика рассчитывает на поддержку Организации Объединенных Наций в решении проблем с беженцами, число которых катастрофически растет из-за эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы государства, их количество уже превысило 800 тыс. человек.