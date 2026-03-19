Самолет-шпион США проявил нездоровый интерес к Калининградской области Американский самолет-разведчик три часа кружил у границ Калининградской области

Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II более трех часов вел патрулирование вблизи границ Калининградской области, следует из данных сервиса Flightradar24. Воздушное судно приступило к выполнению маневров у российского эксклава утром 19 марта.

Согласно информации с карты полетов, разведчик вылетел с румынской авиабазы в населенном пункте Михаил-Когэлничану примерно в 09:40 мск. В течение двух часов он пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, после чего вышел в заданный район.

Примерно в 11:40 мск самолет начал патрулирование по круговой траектории. Его маршрут пролегал через акваторию Балтийского моря, а также захватывал воздушное пространство Литвы и Польши в непосредственной близости от Калининградской области. По состоянию на 14:40 мск разведчик совершал облеты по тому же маршруту.

Ранее британский стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.