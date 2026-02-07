Колледжи почти догнали 10-е классы по популярности впервые за 25 лет НИУ ВШЭ: в России рекордно сократилась доля идущих в 10-й класс школьников

В 2024 году почти половина российских девятиклассников сделала выбор в пользу колледжей, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» НИУ ВШЭ. Разница между теми, кто остался в школе, и теми, кто пошел получать среднее профессиональное образование, стала минимальной за последнюю четверть века.

Так, число выпускников, поступивших в 10-й класс, составило 708,2 тыс. человек, а выбор в пользу программы подготовки специалистов среднего звена сделали 695,6 тыс. Разница — всего около 12 тыс. человек. Еще 158,5 тыс. выбрали обучение рабочим специальностям.

При этом доля школьников, идущих в 10-й класс, продолжает снижаться: с 47% в 2020 году до 43% в 2024-м. В колледжах, наоборот, наблюдается рост. Так, если в 2020 году программы для будущих специалистов среднего звена выбрали 37% выпускников, то в 2024-м — уже 42%.

Несмотря на это, интерес выпускников 9-х классов к программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих остается стабильно низким. С 2020 по 2024 год рабочие специальности стабильно выбирал лишь каждый десятый выпускник (10%). При этом непосредственно на рынок труда после 9-го класса в 2024 году вышло 6% школьников.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что сегодня наиболее востребованными специальностями являются медицинские и инженерные. По его словам, речь о терапевтах, хирургах, реаниматологах, медсестрах, инженерах по робототехнике, материаловедению, специалистах в сфере ИТ и аграрном секторе, а еще педагогах.