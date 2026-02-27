Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, что Киев якобы неизбежно сможет вернуть контроль над утраченными землями, подрывает ведь процесс мирных переговоров, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что это блеф, который идет вразрез с попытками России и США найти компромисс.

Слова киевских политиков [о возврате территорий], в том числе Буданова, не имеет под собой ровным счетом ничего. Это блеф. Это, скорее всего, направленное на пиар заявление, которое идет вразрез с теми силами, что пытаются наладить мирный диалог и найти компромисс. Эти слова полностью подрывают весь процесс переговоров, который хотят настроить США и Россия, вовлекая в это Украину. Киев в очередной раз показал и доказал, что не заинтересован в мире, — высказался Липовой.

Ранее Буданов призвал Москву и Киев не наносить удары по центрам принятия решений. Это заявление прозвучало почти через два месяца после того, как ВСУ атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.