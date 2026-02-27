Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:51

«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий

Генерал Липовой: заявление Буданова о возврате территорий подрывает переговоры

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, что Киев якобы неизбежно сможет вернуть контроль над утраченными землями, подрывает ведь процесс мирных переговоров, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что это блеф, который идет вразрез с попытками России и США найти компромисс.

Слова киевских политиков [о возврате территорий], в том числе Буданова, не имеет под собой ровным счетом ничего. Это блеф. Это, скорее всего, направленное на пиар заявление, которое идет вразрез с теми силами, что пытаются наладить мирный диалог и найти компромисс. Эти слова полностью подрывают весь процесс переговоров, который хотят настроить США и Россия, вовлекая в это Украину. Киев в очередной раз показал и доказал, что не заинтересован в мире, — высказался Липовой.

Ранее Буданов призвал Москву и Киев не наносить удары по центрам принятия решений. Это заявление прозвучало почти через два месяца после того, как ВСУ атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

СВО
Украина
Россия
Кирилл Буданов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.