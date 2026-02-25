Буданов выступил с неожиданным предложением на фоне переговорного процесса Буданов призвал Украину и РФ отказаться от ударов по центрам принятия решений

Украина и Россия должны отказаться от нанесения ударов по центрам принятия решений друг друга, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов в комментарии для РБК-Украины. Он связал свое предложение с процессом мирных переговоров.

Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае (где находится резиденция президента России Владимира Путина. — NEWS.ru). Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров, — сказал он.

По его словам, в условиях конфликта должны соблюдаться определенные правила, которые приобретают особую значимость на фоне сложных переговоров. Буданов подчеркнул, что только следование этим принципам способно «приблизить долгожданный устойчивый мир».

Тем не менее именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года. При этом, как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, глава РФ всегда категорически отвергал предложения нанести ответный удар по центрам принятия решений в Киеве, несмотря на наличие всех необходимых возможностей.

Ранее эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что в украинской делегации, которая участвовала на переговорах в Женеве, не было единой позиции по вопросу Донбасса. Он указал, что Буданов предлагал вывести ВСУ из региона, в то время как другие переговорщики из Киева выступали против уступок.