Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора

Летом 2025 года в городе Борисове под Минском поселился 63-летний мужчина. Соседям сразу понравился дед-добряк, который особенно хорошо ладил с детворой. Только спустя время все узнали, что новосел — отсидевший срок педофил-убийца. NEWS.ru рассказывает о новом уголовное деле против растлителя.

Добрый дед с мотоциклом

Летом 2025 года в одном из многоквартирных домов Борисова поселился новый жилец — мужчина 63 лет. У соседей он не вызывал подозрений, но первым делом он начал налаживать отношения не со сверстниками во дворе, а с детворой, пишет «Минская правда».

Сначала он узнавал номер телефона мальчика, начинал с ним переписку или созванивался. Затем угощал сладостями и приглашал к себе домой на чаепитие.

Когда он приобрел два скутера и устроился трактористом, демонстрация техники окончательно покорила подростков. Многие просили разрешения покататься — он не отказывал. Взрослые жильцы характеризовали его как «доброго возрастного соседа».

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Фото с мальчиком

В октябре 2025 года среди подростков распространился слух о видеозаписи интимного характера с участием одного из мальчиков. Информация дошла до матери ребенка. По цепочке детских рассказов она вышла на источник — того самого дружелюбного соседа.

Попытка мужчины отмахнуться от обвинений и выставить женщину за дверь лишь убедила мать действовать дальше — она обратилась в Следственный комитет.

Вскоре наряд прибыл к месту жительства подозреваемого. В ходе обыска у него были изъяты компьютерная техника, фотоаппараты, а также предметы интимного характера — игрушки для взрослых и лубриканты.

Выяснилось, что, расположив к себе детей, мужчина под видом дружбы выстраивал интимные отношения. Он целовал подростков в щеки и губы, прикасался к интимным местам, предлагал сделать эротические снимки и вступить в половую связь.

При этом он просил никому не рассказывать, особенно родителям, иначе его посадят в тюрьму, а свой номер телефона велел сохранять под именем «Одноклассник».

Фотографии, полученные путем уговоров и угроз, хранились на его компьютере и демонстрировались новым несовершеннолетним гостям. Именно так одно из изображений утекло на телефон приглашенного мальчика — и о нем стало известно взрослым. В изъятой технике также обнаружились порнографические видеоролики, скачанные из интернета, с участием совсем юных школьников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педофил с бэкграундом

Следователи установили девять эпизодов преступной деятельности фигуранта в отношении четырех несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправные действия охватывают период с 2023 по 2025 год.

Также выяснилось, что следователи имеют дело с рецидивистом. Еще в 1980-е годы этот педофил уже был судим по статьям Уголовного кодекса БССР: за умышленное убийство несовершеннолетнего, за развратные действия и за мужеложство с применением насилия в отношении подростков. Потерпевшими тогда также были мальчики. И тогда, как и сейчас, он фотографировал обнаженных несовершеннолетних.

Несмотря на собранные доказательства, до конца следствия обвиняемый вину не признал.

Читайте также:

В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно

Искали труп, а не ребенка: мальчика чудом вызволили из бункера педофила

Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру