Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 20:09

Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия

Келин: Россия будет следить за шагами Великобритании в вопросе ядерного оружия

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Julia Kilian/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия будет внимательно следить при любых попытках передачи ядерного оружия Украине, а также возможную поддержку Великобритании в этом вопросе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В интервью телеканалу «Россия-1» он отметил, что Москва выступает «категорически против» подобных планов и намерена не допустить их осуществления.

Мы будем очень внимательно следить за любыми признаками появления такого ядерного оружия на Украине и особенно за содействием, которое могут оказать британцы в этом деле, — отметил Келин.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

политика
Россия
ядерное оружие
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил желание отменить санкции против России
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.