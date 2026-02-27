Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия Келин: Россия будет следить за шагами Великобритании в вопросе ядерного оружия

Россия будет внимательно следить при любых попытках передачи ядерного оружия Украине, а также возможную поддержку Великобритании в этом вопросе, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В интервью телеканалу «Россия-1» он отметил, что Москва выступает «категорически против» подобных планов и намерена не допустить их осуществления.

Мы будем очень внимательно следить за любыми признаками появления такого ядерного оружия на Украине и особенно за содействием, которое могут оказать британцы в этом деле, — отметил Келин.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.