Развод с Бероевым, измена, опекунство: как живет Ксения Алферова

Стало известно, что актер Егор Бероев, который развелся с актрисой Ксенией Алферовой, тайно вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Что известно о разводе звездной пары, как сейчас живет Алферова?

Что известно о разводе Алферовой и Бероева

Слухи о расставании Алферовой с Бероевым возникли в январе, когда актеры впервые появились на публике без обручальных колец. На общей фотографии артисты также предстали раздельно.

Алферова и Бероев считались одной из самых крепких пар в российском кино. Они состояли в браке с 2001 года. Ксения познакомилась с будущим избранником во время учебы в Школе-студии МХАТ. В 2007 году в семье родилась дочь, которую назвали Евдокией. В 2018 году супруги также стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей.

Актеры участвовали в совместных проектах и часто появлялись на публике, а в 2012 году основали благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» 1 февраля Алферова официально объявила о разводе с Бероевым спустя 25 лет брака. Бероев же сообщил поклонникам, что разрыв произошел еще четыре года назад. Он подчеркнул, что хранит уважение к прожитым вместе годам и искренне желает бывшей жене только добра. Ксения в ответ на это заявила, что ее бывший муж ошибся, рассказывая о дате их расставания. Она не согласна с той хронологией событий, которую он представил публике. Кроме того, в интервью Алферова намекнула на измену Бероева.

Ксения Алферова и Егор Бероев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я — человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — отметила артистка.

Теперь стало известно, что 48-летний Бероев тайно вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Об этом сообщил источник в окружении артиста. Церемония состоялась две недели назад. Избранница Бероева исполнила главную роль в его новом фильме «Кукла».

Как живет Алферова после развода

10 февраля Алферова призналась в Telegram-канале, что очень устала и нуждается в отдыхе. Знаменитость рассказала поклонникам, что поедет в любимые горы, чтобы восстановиться после сложного периода в жизни, связанного с разводом.

«Оказывается, я невероятно устала, и я еду отдыхать! Не знаю, как вы, я не сразу понимаю, что устала. Я умею мобилизовываться, собираться. Ты весь внутри в струнку вытягиваешься, ставишь себя на специальный такой режим, не знаю, как он называется. Такой режим супергероя из марвеловских сериалов. Этот механизм уже так отработан годами, что включается сам, автоматически. Этот режим рассчитан только на быстрый бой, на короткую дистанцию», — написала актриса.

5 февраля Ксения впервые вышла в свет после новости о разводе с Бероевым. Она появилась на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» с приемным сыном Владом. Алферова сообщила, что продолжает жить после расставания с экс-возлюбленным. Актриса была немногословна и дала понять журналистам, что не хочет распространяться о личной жизни.

Ксения Алферова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алферова также продолжается сниматься в кино. Среди последних ее работ — роли в проектах «Золотой дубль», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Дорога к дому». Также ожидается выход картин «Чужой звонок», «Хрущевский синдром: пора взрослеть» с ее участием.

