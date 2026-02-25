Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой Актер Бероев женился на 21-летней балерине Панкратовой после развода с Алферовой

Актер Егор Бероев, который в свое время развелся со своей коллегой Ксенией Алферовой, тайно вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой, сообщили KP.RU в окружении артиста. Церемония состоялась две недели назад. Избранница Бероева исполнила главную роль в его новом фильме «Кукла».

Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла», — сказал знакомый актера.

Панкратова — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. В профессиональной среде ее характеризуют как целенаправленную и очень трудолюбивую танцовщицу. Как стало известно от знакомых пары, режиссер очарован ее талантом и видит в ней не только вдохновляющую музу, но и подающую надежды актрису.

Ранее Алферова заявила, что ее бывший муж ошибся, рассказывая о дате их расставания. Она не согласна с той хронологией событий, которую он представил публике. Алферова также попросила представителей СМИ не уделять излишнего внимания подробностям их личной жизни.

До этого Бероев сообщил поклонникам, что они разошлись с Алферовой еще четыре года назад. Он подчеркнул, что сохраняет уважение ко всем прожитым вместе годам и искренне желает бывшей супруге только добра.