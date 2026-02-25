Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 19:09

Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой

Актер Бероев женился на 21-летней балерине Панкратовой после развода с Алферовой

Егор Бероев Егор Бероев Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Егор Бероев, который в свое время развелся со своей коллегой Ксенией Алферовой, тайно вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой, сообщили KP.RU в окружении артиста. Церемония состоялась две недели назад. Избранница Бероева исполнила главную роль в его новом фильме «Кукла».

Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла», — сказал знакомый актера.

Панкратова — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. В профессиональной среде ее характеризуют как целенаправленную и очень трудолюбивую танцовщицу. Как стало известно от знакомых пары, режиссер очарован ее талантом и видит в ней не только вдохновляющую музу, но и подающую надежды актрису.

Ранее Алферова заявила, что ее бывший муж ошибся, рассказывая о дате их расставания. Она не согласна с той хронологией событий, которую он представил публике. Алферова также попросила представителей СМИ не уделять излишнего внимания подробностям их личной жизни.

До этого Бероев сообщил поклонникам, что они разошлись с Алферовой еще четыре года назад. Он подчеркнул, что сохраняет уважение ко всем прожитым вместе годам и искренне желает бывшей супруге только добра.

Егор Бероев
Ксения Алферова
разводы
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.