«Зависит здоровье всего организма»: составлен топ вредных продуктов для ЖКТ Диетолог Кабанов: жареная пища провоцирует вздутие и может вызвать гастрит

Жареная пища провоцирует вздутие и может вызвать приступ гастрита, заявил NEWS.ru заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» диетолог-консультант Алексей Кабанов. По его словам, от пищеварительной системы зависит общее состояние организма, поэтому важно исключить из рациона еду, которая вредит желудочно-кишечному тракту.

Пищеварительный тракт человека — это система, от которой зависит здоровье всего организма. В ЖКТ происходит переваривание и усвоение пищи, необходимой для восполнения энергии и построения собственных тканей. Поэтому необходимо избегать продуктов, которые оказывают негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Жареная пища с высоким содержанием жиров долго и тяжело переваривается организмом, создавая ощущение тяжести в желудке, провоцируя вздутие живота. Такой фастфуд может вызвать приступ гастрита или язвы. Насыщенные жиры создают благоприятную среду для развития патогенных бактерий, — пояснил Кабанов.

Он также предупредил о вреде молочной продукции высокой жирности и сладких газированных напитков. По словам диетолога, вопреки устаревшим представлениям, молоко не лечит язву, а у 90% взрослых людей вызывает дискомфорт и вздутие из-за непереносимости лактозы.

Времена, когда врачи прописывали молоко для лечения язвы, остались далеко в прошлом. Научные исследования не подтверждают лечебные свойства продукта для желудочно-кишечного тракта. К тому же около 90% взрослого населения имеет непереносимость лактозы, она может вызвать дискомфорт и вздутие. Сладкая газировка — худший безалкогольный напиток при заболеваниях ЖКТ. Она является источником добавленного сахара, который при чрезмерном употреблении приводит к появлению и отложению жира в печени, ожирению и даже диабету. А пузырьки газа раздражают слизистую оболочку, — заявил Кабанов.

