06 мая 2026 в 02:15

Трамп остановил еще одну операцию против Ирана

Трамп заявил о временной остановке миссии «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о временной приостановке военной миссии «Проект „Свобода“» по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. Решение принято по просьбе Пакистана и других стран.

Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, <...> а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект „Свобода“» будет приостановлена, — написал Трамп.

Он добавил, что приостановка возможна на короткий период времени. США намерены посмотреть, получится ли в таких условиях завершить конфликт с Ираном и подписать выгодное для обеих сторон соглашение. При этом американский лидер подчеркнул, что блокада иранских портов не снимается.

«Проект „Свобода“» был анонсирован Трампом 4 мая как ответ на блокаду Ормузского пролива иранскими военными. Через пролив традиционно проходит до 20% мировых поставок нефти и более 30% сжиженного природного газа.

До этого госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме указывал, что американская операция против Ирана под кодовым названием «Эпическая ярость» завершена. По его словам, президент страны уже уведомил конгресс об окончании этого этапа.

