06 мая 2026 в 00:15

Пять жителей Крыма погибли при атаке дронов ВСУ

В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Джанкой погибли пять человек из числа гражданского населения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — уточнил он.

На месте происшествия в данный момент работают профильные службы. Глава региона держит ситуацию на личном контроле и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны России за вечер вторника, 5 мая, перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что массированный налет продолжался с 14:00 до 21:00 по московскому времени. География атаки затронула 16 российских регионов, в их числе и Крым.

До этого сообщалось, что в результате массовой атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших числится один ребенок.

