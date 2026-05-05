Российские силы ПВО сбили 93 украинских дрона

Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО РФ в зоне СВО

Дежурные средства противовоздушной обороны России за вечер вторника, 5 мая, перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Массированный налет продолжался с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

География атаки затронула 16 российских регионов. Удары наносились по территориям Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и Краснодарского края. Кроме того, воздушные цели перехватывались над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю с 27 апреля по 3 мая при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.