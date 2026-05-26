26 мая 2026 в 12:21

Роспотребнадзор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске

Вероятным источником заражения 35 учащихся Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя стал сотрудник пищеблока, у которого обнаружили РНК норовируса, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Инфекция передавалась через готовые блюда.

В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией. Путь передачи — пищевые продукты. Вероятным фактором явились готовые блюда, — говорится в сообщении.

О заражении кадетов стало известно в середине мая. При проверке пищеблока сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарных норм. В частности, отсутствие бактерицидного оборудования, совместное хранение сырья и готовой продукции, а также тараканы.

Ранее уголовное дело возбудили в Одинцово после массового отравления детей в детсадах. Поставщиков еды обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

