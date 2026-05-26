Путин объяснил, когда нельзя применять принцип о сроке давности Путин: принцип о сроке давности не применим к преступлениям против человечности

Принцип о сроке давности не применим к преступлениям против человечности, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, во всех остальных случаях он необходим.

Я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, — это преступление против человечности, — отметил президент.

До этого стало известно, что Путин провел рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Беседа состоялась в День российского предпринимательства, который празднуется 26 мая.

