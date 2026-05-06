Утонул в пруду, напал медведь: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге

Уже больше месяца в Кемеровской области разыскивают участника специальной военной операции Героя России Алексея Асылханова, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Какие версии его исчезновения сейчас считаются основными, мог ли он пропасть без вести, что говорит его жена — в материале NEWS.ru.

Что нового известно о поисках Героя России Асылханова в Юрге

Жена Асылханова Валерия сообщила корреспонденту NEWS.ru, что ее мужа так и не нашли. Каждый день ей звонят журналисты из разных регионов.

«Я слежу за новостями и не верю в то, что в них пишут. Думаю, это люди просто обсуждают свои догадки», — рассказала Валерия.

В интернете обсуждают разные версии пропажи Асылханова. Эксперты предполагают, что, возможно, он вернулся на фронт, стал жертвой несчастного случая или ушел из дома из-за проблем в семье.

«Все это полный бред! Я живу с Алексеем уже больше года и знаю, какой он, — отвергла варианты Валерия. — На самом деле он очень хороший, домашний, положительный, все время проводил со мной. Летом мы много времени проводили вместе на природе, часто ездили на рыбалку».

Она рассказала, что познакомилась с Алексеем в 2017 году. На тот момент они еще учились в школе. Плотнее стали общаться в 2022 году, перед тем как он ушел на фронт по мобилизации. Окончательно отношения окрепли в сентябре 2024 года, когда он вернулся. В апреле 2025 года молодые люди поженились.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, живу с родителями. Но знали бы вы, что я чувствую», — поделилась Валерия.

Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Новые версии пропажи Героя России Асылханова в Юрге

Криминалист Михаил Игнатов в беседе в NEWS.ru предположил, что, скорее всего, с Асылхановым произошел криминальный инцидент.

«Возможно, молодой человек кому-то должен денег или дал в долг. На СВО Алексей получал серьезные выплаты, чем могли воспользоваться злоумышленники. Не исключено, что они убили его, а потом тело где-то спрятали, закопали или утопили в речке и пруду», — предположил Игнатов.

По его словам, Герой РФ также мог стать жертвой украинских диверсантов. Все остальные версии выглядят как гипотезы, возможные лишь в теории, отметил он.

«Ушел гулять, получил удар по голове и потерял память? Тогда его бы быстро нашли и доставили в больницу. Ушел в тайгу и стал жертвой диких животных? Сомневаюсь. Зачем он туда пошел? Правда, его могли туда завести и бросить, а медведи сейчас наглые», — прокомментировал Игнатов.

Мог ли Герой РФ Асылханов пропасть без вести

Двадцать лет назад люди часто пропадали с криминальным подтекстом, но сейчас это встречается реже. Речь идет о похищениях, убийствах, драках, заметил в беседе с NEWS.ru бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия.

«В случае Асылханова следствие точно будет отрабатывать эту версию в рамках расследования дела об убийстве, потому что человек, пропавший без видимых причин, очевидно, находится в опасности», — прокомментировал он.

«Сейчас же причина исчезновения без вести пропавших всегда совершенно различна и не всегда носит криминальный подтекст, отметил он. Люди погибают там, где их трудно разыскать, могут утонуть, уйти в монастыри, податься в бродяги, сойти с ума. Бывает разное», — сказал Багатурия.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

Какие странности есть в пропаже Героя РФ в Юрге

Герой России Алексей Асылханов ушел из дома 3 апреля в четыре часа дня. Он сказал жене, что поехал на работу в техникум агротехнологий и сервиса. По словам супруги, обычно он трудился с 8 до 12.

«Меня не удивило, что в этот раз он поехал в непривычное для себя время, когда пары уже закончились. Настроение у него было обычное. Через пару дней мы собирались отметить годовщину свадьбы», — поделилась Валерия с NEWS.ru.

Вечером домой муж так и не вернулся, его телефон при этом был отключен. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как рядом с собственным домом он сел в машину, поздоровался с водителем, и затем авто будто испарилось.

«Я не знаю, что и думать. Если бы муж пропал в большом городе, его искать было бы сложно. Но Юрга-то совсем маленькая! — продолжает жена. — Что произошло-то?»

Что известно о Герое России Асылханове из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за этот подвиг молодому человеку в 2024-м присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Асылханов был награжден государственными наградами РФ: медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

