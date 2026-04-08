Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности

Уже неделю в Юрге разыскивают участника специальной военной операции, получившего звание Героя России. Средь бела дня Алексей Асылханов пропал при загадочных обстоятельствах. Как продвигаются поиски, какие новые подробности вскрылись, что говорят родные мужчины — в материале NEWS.ru.

Как продвигаются поиски Героя России в Кемеровской области

«Найти мужа так и не удалось. Алексей вышел из дома 3 апреля днем и будто исчез. С тех пор я не сплю, каждый день мне звонят сотни людей... Что могло случиться-то?» — рассказала корреспонденту NEWS.ru жена героя Валерия Асылханова.

В день своего исчезновения супруг сказал ей, что пошел на работу, но не вернулся, на связь также перестал выходить. Девушка забила тревогу и обратилась в полицию. Сейчас к поискам подключились сотрудники Следственного комитета и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт»: они осматривают территорию, опрашивают людей и так далее. «Приметы: на вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Протез правой ноги. При себе имел черную кожаную кепку и пакет», — говорится в ориентировке УМВД Кемеровской области.

Валерия рассказала, что полицейские уже изучили все записи камер видеонаблюдения в городе, в том числе и с того места, где пропал Алексей. Никаких следов или того, что могло бы указать, в каком направлении стоит его искать, обнаружить не удалось.

«Я не знаю, что и думать. Если бы муж пропал в большом городе, его искать было бы сложно. Но Юрга-то совсем маленькая! — поделилась жена. — Что произошло-то?»

Какие странности есть в деле о пропаже Героя России

Небольшой город Юрга находится в Кузбассе. Алексей с женой Валерией вдвоем жили в спальном районе на Фестивальной улице на окраине города. Рядом — поля и гаражи. «Куда он мог пропасть? — задается вопросом Валерия. — Самая главная странность: днем Алексей отправился на работу и будто провалился!»

Работает молодой человек в техникуме агротехнологий и сервиса преподавателем ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Находится учебное заведение на расстоянии примерно четырех километров от дома. Алексей трудился по четкому графику: с 8 до 12. По словам жены, в четверг все было как обычно, а в пятницу утром он на работу не пошел.

«Значения этому сбою в графике я не придала, настроение у него было самое обычное. Примерно в четыре часа дня он сказал: „Я на работу“. Студентов в техникуме на тот момент уже не было», — вспомнила Валерия.

По словам жены, ехать на работу Алексею нужно было минут 10–12 на машине, но в тот день она сломалась. Камера видеонаблюдения во дворе зафиксировала, что он сел в другой автомобиль, поздоровался с водителем, и затем авто будто испарилось. В техникуме в тот день Алексей так и не появился.

Валерия рассказала, что вместе с Алексеем пропали его документы. Он всегда носил их с собой в черной сумке.

«Мы все время проводили вместе. Если мой муж задерживался хотя бы на пять минут, он звонил мне и предупреждал об этом. Он очень пунктуальный, добрый и отзывчивый. Самое странное, что как раз через пару дней после его пропажи мы собирались отметить годовщину свадьбы, но никаких поздравлений я так и не получила», — сообщила девушка.

Какие версии есть в деле о пропаже Героя России

По словам жены мужчины, вокруг исчезновения Алексея ходит множество слухов. Кто-то говорит, что он готовит подарок на годовщину свадьбы, некоторые предполагают, что загулял и уехал к любовнице. «Я думаю, что он на это не способен», — прокомментировала Валерия.

Согласно еще одной версии, Алексей мог встретиться с друзьями и уйти в запой, но девушка заметила, что к алкоголю он всегда был равнодушен. Она связалась с его близкими друзьями детства — они тоже ничего не знают. В соцсетях же комментаторы предполагают, что он мог пойти обратно на фронт.

«Это вряд ли — он бы предупредил! А с фронтовыми друзьями в последнее время он мало общался. И вообще, он мало времени проводит в телефоне и не любит переписываться. Он выбирает реальную жизнь», — сказала Валерия.

Что известно о Герое России из Кемеровской области

Алексей Асылханов — из многодетной семьи, рассказал его знакомый по имени Александр корреспонденту NEWS.ru. Родственники молодого человека не представляют, где он может находиться.

«Алексей — старший сын, у него младший брат и три сестры. Он очень хорошо воспитанный, адекватный, умный парень», — сообщил Александр.

В 2022 году он был мобилизован для участия в СВО. По данным Telegram-канала Министерства обороны, во время боев под Артемовском он остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за это молодому человеку в 2024 году присвоено звание Героя России. В феврале 2024 года во время боевого задания он потерял ногу. Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач Алексей был награжден государственными наградами РФ — медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Медали он получил лично из рук президента Владимира Путина.

