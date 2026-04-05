Морпех во время «охоты» сжег шесть джипов ВСУ одним дроном-камикадзе МО: военнослужащий ВС РФ сжег шесть джипов ВСУ одним дроном

Оператор FPV-дрона с позывным Кот уничтожил шесть украинских внедорожников одним дроном-камикадзе, рассказал ТАСС старший инструктор центра беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Большой. Он добавил, что его сослуживец заметил цель во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.

Кот обнаружил ангар на территории противника, решил залететь туда на FPV-дроне — и не прогадал. Там почти вплотную стояло шесть джипов неприятеля. Кот ударил по одному из них и сразу запустил следующую «птицу». Но добавки не потребовалось, все машины к тому моменту уже горели, — добавил Большой.

Перед этим боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями атак стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

До этого операторы российских войск беспилотных систем группировки «Север» выявили и уничтожили саперов ВСУ на Харьковском направлении. Командир роты уточнил, что бойцы сорвали попытку противника заминировать участок местности. В МО РФ не комментировали данную информацию.