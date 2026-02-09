«Думали, что я умру». Раненый боец СВО остался без квартиры: что случилось

Участник СВО 46-летний Сергей из Калуги больше года назад потерял ногу под Луганском. В госпитале мужчина узнал, что родная сестра потратила его выплаты за ранение, купила квартиру и оформила на себя. Теперь он вынужден снимать жилье и пытается добиться справедливости. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Почему у Сергея конфликты с сестрой

У водителя-экспедитора Сергея есть старшая сестра Ирина (имя изменено). Отношения между ними всегда были напряженными. К тому моменту, как мужчина развелся и вернулся в материнскую «трешку», она жила отдельно в собственной квартире.

«Ира — очень сложный человек, всегда считает себя самой умной. В 2007 году после конфликта она вызывала ко мне участкового. Тогда меня даже в суд увозили. На заседании мать заступалась за сестру», — вспоминает Сергей.

К счастью, продолжения эта история не получила, сообщает он. Только адвокаты посоветовали: «С такой сестрой вам нужны крепкие нервы».

Почему Сергей решил уйти на СВО

Сергей рассказывает, что к началу прошлого года сестра была постоянным гостем в их квартире, и каждый ее визит заканчивался скандалом. Находиться дома ему было все сложнее.

«У меня воюет много знакомых, и в феврале 2025 года я решил присоединиться к ним. Мне показалось, что таким образом я смогу решить часть проблем дома. Банковскую карту я оставил маме, понадеявшись на ее порядочность, но никакой доверенности на использование денежных средств не давал», — говорит он.

Напомним, что участникам СВО положено более 10 видов финансовой поддержки. Один из них — ежемесячные выплаты, составляющие не менее 195 тысяч рублей в месяц. Они начисляются на любой банковский счет, связанный с картой «Мир».

Как Сергей получил ранение в зоне СВО

По воспоминаниям мужчины, он сразу оказался в горячей точке, недалеко от Луганска, на Северодонецком направлении.

«У меня появились товарищи, мы поддерживали друг друга во всем морально», — описывает то, что происходило «за ленточкой», Сергей.

В полутора километрах от линии прямого столкновения в апреле мужчина наступил на мину и лишился ноги. После этого он несколько месяцев провел в столичном госпитале Бурденко. Пока находился на лечении, ему предложили оформить льготный автокредит — мера поддержки, позволяющая участникам СВО приобрести автомобиль со скидкой от 20% до 35%. Он позвонил матери и попросил перевести ему 2 млн.

«Она принялась причитать: „Их нужно положить в банк, чтобы тебе было на что жить. Как ты работать будешь без ноги?“ И не дала денег», — возмущается мужчина.

Что сестра купила на выплаты Сергея

Сергей утверждает, что мать-пенсионерка вместе с сестрой потратили его выплаты. По его словам, это стало ясно, когда мать приехала к нему в госпиталь.

«Я спросил: „А где моя компенсация за ранение, 4 млн рублей?“ Мать ответила, что не знает. На следующий день я отправился на военную комиссию, спросил, в чем же дело. А мне в ответ: „Так ты все получил на карту еще месяц назад“», — возмущается Сергей.

Позже он узнал, что на эти деньги сестра купила однокомнатную квартиру в новостройке на седьмом этаже площадью 35 квадратных метров и зарегистрировала на свое имя.

«Сестра заявила, что купила ее для меня, но никто мне не предлагал туда переехать. Более того, я никогда не хотел квартиру, а хотел и хочу дом. И я очень рассчитываю на эти деньги. Оказалось, что купля-продажа была сразу после того, как я оказался „за ленточкой“. Никакого согласия на приобретение я не давал. Мать и сестра потратили на квартиру 5 млн, остальное положили себе на счет. У меня осталась лишь малая часть выплат», — рассказал Сергей.

Как Сергей судится с матерью и сестрой

Сейчас с родственницами Сергей видится лишь в суде и требует взыскания более 6,5 млн рублей.

«В квартире по-прежнему нет ремонта. Судья спросила сестру: „А где остальные деньги?“ Она ответила, что на счету. Непонятно только, на кого он зарегистрирован. Явно не на меня», — говорит Сергей.

Он пояснил, что перед его уходом на СВО родственницы оформили счет на его имя, а после сестра перевела все оставшиеся деньги на свой счет.

Что говорят мать и сестра Сергея

76-летняя мать мужчины Наталья Викторовна (имя изменено) в комментарии корреспонденту NEWS.ru подтвердила, что они с дочерью действительно купили квартиру и Ирина записала ее на себя.

«Я поспособствовала этому. И записала она на себя, потому что Сергей в это время находился в госпитале. Мы не могли сделать ему документы. Думали, что все будет нормально, мы все обсудим и жилье будет его», — отрезала она.

После этих слов женщина бросила трубку, и задать ей вопрос, где все остальные деньги, не удалось. Ирина на настойчивые звонки корреспондента NEWS.ru не ответила. Зато в ответе на исковое заявление, которое, как уверяет Сергей, было составлено от ее имени, значится, что он сам виноват в произошедшем.

«Было сказано, что ему эти деньги не нужны и мать может делать с ними что хочет. ПИН-код к банковскому приложению он сообщил матери добровольно», — говорится в документе.

В документе упоминается, что судом принято решение о блокировке счетов Натальи Викторовны, а пенсия является ее единственным средством существования.

Может ли кто-то распоряжаться выплатами участника СВО

Выплаты за участие в СВО приходят на банковскую карту военнослужащего, оформленную на его имя. Если он оформил доверенность на распоряжение денежными средствами на свою мать, она может пользоваться средствами, утверждает в беседе с NEWS.ru адвокат военной коллегии адвокатов Павел Малютин.

«Но если официального разрешения не было, можно считать карту утерянной, а использование денежных средств — неправомерным. Это мошенничество, и нужно обращаться в полицию», — прокомментировал он.

Могли ли мать и сестра Сергея купить квартиру на его выплаты

Без официального разрешения доступа к деньгам ни у кого нет, продолжил адвокат. Поэтому не совсем понятно, как мать и сестра могли купить квартиру. Возможно, они картой оплатили покупку квартиры, но это незаконно без распоряжения ее хозяина.

«Если сестра действительно перевела деньги на свой счет, то этого делать нельзя. И у меня возникают вопросы к банку, который эту сделку одобрил», — заметил собеседник.

По словам адвоката, мошенничество со стороны родственников, жертвами которого становятся военные, сейчас стало частым явлением.

«Ко мне обращается много людей, среди них — жены, которые получали выплаты, разводились, покупали квартиры и оформляли их бог знает на кого. В результате военнослужащие оставались без копейки в кармане», — сказал адвокат.

Как в этой ситуации быть Сергею

Теперь родственницы могут переписать квартиру на военнослужащего по договору дарения, чтобы он потом продал ее, посоветовал Малютин. Он отметил, что, скорее всего, суд пойдет мужчине навстречу.

«Можно посоветовать ему не терять свои банковские карточки, заблаговременно и тщательно продумывать, кому можно доверять», — сказал он.

В беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников заявил, что, если Сергей обратится в ведомство, ему будет оказана максимальная помощь. Заявление он может принести лично или отправить через форму на сайте, телефон для связи: +7 (4842) 500-100. Также мужчине могут помочь в администрации области и прокуратуре.

