Хорони — и точка! Вдове бойца СВО прислали тело незнакомца вместо супруга

Жительнице Якутии привезли тело погибшего на СВО мужа. Но когда в день похорон она открыла цинковый гроб, оказалось, что внутри лежит совершенно чужой человек. Теперь женщину пытаются заставить предать земле незнакомца. Как так вышло, что делать и куда обращаться в подобной ситуации — в материале NEWS.ru.

Как выяснилось, что из морга прислали чужое тело

Жительница Нерюнгринского района Якутии Наталья недавно стала вдовой: 13 июня ее муж Михаил погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения спецоперации. Его мобилизовали еще в сентябре 2022 года, все это время он успешно служил.

В начале июля 2025 года тело Михаила поступило в один из ростовских моргов, а оттуда его в цинковом гробу отправили на малую родину. 4 июля вдова встречала покойного мужа в Нерюнгри. Прощание и похороны были запланированы на следующий день. Однако Наталью ждал неприятный сюрприз.

«Когда в морге вскрыли цинковый ящик, чтобы переложить тело в гроб, я увидела, что это не мой муж. Мужчина был гораздо старше, и на теле имелись татуировки — муж их никогда не признавал», — возмутилась вдова.

Ее догадки подтвердили и другие родственники Михаила: они единогласно установили, что им доставили мертвого незнакомца.

Что происходило дальше с телом неизвестного

Наталья позвонила в ростовский морг, откуда прибыло тело. Там ошибку признали, стали думать, что делать. Но уже через час положение вещей сильно изменилось.

«Мне перезвонил военный, видимо, опознававший тело, и потребовал, чтобы мы его захоронили», — рассказала вдова.

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Она отказалась выполнить то, что от нее просили. Женщина написала обращения к президенту России, в Министерство обороны, фонд «Защитники Отечества» и другие инстанции. Наталье ответили, что начали проверку, взяли у родственников ДНК. К делу подключилась администрация Нерюнгринского района: там пообещали посодействовать, чтобы экспертиза, которую проведут в Якутске, была готова как можно скорее.

Спустя 10 дней труп незнакомца до сих пор находится в нерюнгринском морге, хотя его должны были отправить обратно в Ростов. Где сейчас тело Михаила — до сих пор неизвестно.

Что известно о семье Натальи и Михаила

Как сообщает Telegram-канал «Тайга Пост», у Натальи и Михаила двое детей, которых теперь она вынуждена воспитывать одна. Кроме того, на плечах женщины лежит невыплаченная ипотека за приобретенное жилье.

Наталья сообщила, что сорванные похороны она оплачивала из своего кармана: по закону Минобороны возмещает расходы, но после церемонии. Однако, если они не состоялись, деньги вряд ли можно будет вернуть.

Женщина не надеется на ошибку — она уверена, что Михаил погиб. Это произошло на глазах его сослуживцев. Однако из-за того, что тело ее мужа потеряно, он скорее всего перейдет в категорию пропавших без вести. Когда его найдут и смогут опознать и случится ли это вообще, неизвестно, отмечает канал.

Обязана ли вдова хоронить чужого человека

Адвокат Военной коллегии адвокатов, который с 2022 года защищает права участников СВО и членов их семей, Павел Малютин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что Наталья была совершенно права, когда отказалась хоронить незнакомца: она не обязана делать это. Что касается наказания для человека, потребовавшего такое, с этим могут возникнуть проблемы, считает он.

«Не очень понятно, кто именно сделал подобное заявление. В этом заключается первая проблема. Может это кто-то мимо проходил, поднял трубку и сказал такое. Конечно, подобные высказывания недопустимы, но установить рамки ответственности за эти действия будет непросто», — сказал адвокат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он добавил, что деньги, затраченные на организацию похорон, Наталья вряд ли вернет. По словам Малютина, расходы на погребения либо полностью берет на себя Министерство обороны, либо это происходит в порядке компенсации через военкомат, но дважды получить компенсацию за похороны мужа невозможно.

Что делать в подобной ситуации

В такой ситуации первым делом необходимо подтвердить, что родственники получили тело чужого человека, сказал Малютин. Сделать это можно, обратившись к следователю с заявлением о проведении сравнительной экспертизы ДНК. По словам адвоката, родственник погибшего должен сдать образцы, после чего их сравнят с останками, которые были переданы вместе с телом.

«Все эти процедуры проходят всегда с участием ВСО — военного следственного отдела. После этого должно быть установлено, что тело не ее мужа, и статус изменится с погибшего на без вести пропавшего», — отметил Малютин.

Далее, уточнил он, в сложившейся ситуации будут разбираться следователи. Вдове останется только ждать. NEWS.ru направил запрос в Министерство обороны, на момент публикации материала ответа не поступило.

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