Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:08

Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft

Хегсет: Microsoft срочно проверят инженеров КНР на доступ к системам Пентагона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пентагон в срочном порядке проверит информацию об использовании Microsoft китайских инженеров для обслуживания систем американского военного ведомства, сообщил в соцсети X министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Таким образом он отреагировал на просьбу сенатора Тома Коттона проверить сведения, согласно которым корпорация нанимает для обслуживания систем Минобороны инженеров в КНР.

Иностранным инженерам — из любой страны, включая, конечно же, Китай, — никогда не должно быть позволено обслуживать системы Министерства обороны или получать к ним доступ, — подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустила секретное обновление для Windows 10 и 11, которое делает переход на новую версию операционной системы проще. Как отметили журналисты, в конце июня корпорация выпустила обновление KB5001716. Оно было незаметно установлено на некоторые персональные компьютеры.

До этого сообщалось о массовых увольнениях в Microsoft. В компании пояснили, что внедряют «организационные изменения», необходимые для работы на «динамично развивающемся рынке».

США
Пентагон
Пит Хегсет
Microsoft
КНР
Китай
инженеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия останется без наемников из Колумбии
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.