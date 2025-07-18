Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft

Пентагон в срочном порядке проверит информацию об использовании Microsoft китайских инженеров для обслуживания систем американского военного ведомства, сообщил в соцсети X министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Таким образом он отреагировал на просьбу сенатора Тома Коттона проверить сведения, согласно которым корпорация нанимает для обслуживания систем Минобороны инженеров в КНР.

Иностранным инженерам — из любой страны, включая, конечно же, Китай, — никогда не должно быть позволено обслуживать системы Министерства обороны или получать к ним доступ, — подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустила секретное обновление для Windows 10 и 11, которое делает переход на новую версию операционной системы проще. Как отметили журналисты, в конце июня корпорация выпустила обновление KB5001716. Оно было незаметно установлено на некоторые персональные компьютеры.

До этого сообщалось о массовых увольнениях в Microsoft. В компании пояснили, что внедряют «организационные изменения», необходимые для работы на «динамично развивающемся рынке».