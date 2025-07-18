Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России Журналист Христофору: антироссийские санкции направлены против граждан Евросоюза

Заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о санкциях против РФ вызвало противоречивую реакцию, отметил кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети Х. На Западе уверены, что рестрикции ударят прежде всего по самой Европе.

Дело не в том, навредят ли санкции России. Они не навредят. Санкции направлены на то, чтобы навредить гражданам ЕС, — указал журналист.

Ранее Каллас объявила о согласовании очередного пакета антироссийских санкций. По ее словам, он включает ограничения против 22 российских банков и 105 танкеров, посредством которых осуществляется транспортировка нефти из России. Каллас также отметила введение ограничительных мер в отношении нефтеперерабатывающего предприятия, принадлежащего «Роснефти», на территории Индии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 18-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза окажется ударом в «самое сердце военной машины» России. По ее словам, ограничения затронут банковский, энергетический и военно-промышленный секторы страны. Кроме того, ЕС собирается утвердить новейший механизм динамического потолка цен на нефть из России.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил, что Россия может предпринять очень болезненные для экономики Евросоюза действия в ответ на новые санкции. Также парламентарий не исключил нанесения более мощных ударов по военным объектам на Украине.