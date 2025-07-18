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18 июля 2025 в 16:51

В Госдуме пригрозили Евросоюзу ответом на новые санкции

Депутат Чепа: Россия может создать проблемы для экономики ЕС в ответ на санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может предпринять очень болезненные для экономики Евросоюза действия в ответ на 18-й пакет санкций, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Также парламентарий не исключил нанесения более мощных ударов по военным объектам на Украине.

Главная задача 18-го пакета санкций, принятого Евросоюзом, — ослабить военное положение России. Но мы можем сделать так, что военное положение Украины окажется еще хуже. Кроме того, у нас есть возможности и для того, чтобы создать определенные проблемы для европейской экономики, — сказал Чепа.

Депутат отметил, что при серьезном уроне украинской военной инфраструктуре выйдет так, что новые антироссийские рестрикции приведут к обратному эффекту. Именно шаги ЕС могут способствовать «стремительному ухудшению положения ВСУ», заключил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что российский рынок не показал значительной реакции на утверждение 18-го пакета европейских санкций. По его словам, снижение индекса МосБиржи связано с дивидендной отсечкой ПАО «Сбербанк».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.

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Украина
Алексей Чепа
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