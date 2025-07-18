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18 июля 2025 в 16:29

Стала известна реакция рынка на 18-й пакет антироссийских санкций

Экономист Щербаченко: рынок РФ не показал резкой реакции на 18-й пакет санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский рынок не показал значительной реакции на утверждение 18-го пакета европейских санкций, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, снижение индекса МосБиржи связано с дивидендной отсечкой ПАО «Сбербанк».

18-й пакет ограничений усиливает финансовое давление на Россию, но рынок пока не демонстрирует резкой реакции. Индекс МосБиржи снижается на 0,5%. Это, скорее всего, связано с дивидендной отсечкой ПАО «Сбербанк». Цены на нефть сначала показали рост, но быстро вернулись к прежним уровням, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что на торгах в четверг цена на нефть марки Brent выросла на 1,2%, но в начале дня пятницы дошла до отметки $70,8 за баррель и сейчас торгуется чуть ниже — на уровне $70,4 за баррель. По словам экономиста, рубль к юаню на МосБирже ослаб на 0,1%, достигнув 10,84 рубля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 18-й пакет санкций ЕС нанесет удар по ключевым секторам российской экономики, включая банковскую сферу, энергетику и ВПК. В пакете также предусмотрен новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть. Это, по мнению ЕК, ослабит военный потенциал РФ.

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