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15 июня 2026 в 17:46

Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем

Охлобыстин раскритиковал Париж за грязь

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Актер Иван Охлобыстин рассказал NEWS.ru, что был в Париже до попадания в санкционные списки ЕС и оказался разочарован французским городом, который сравним по размерам с московским районом Тушино, но значительно уступает ему по чистоте. Артист назвал Россию одной из самых ухоженных и красивых в мире.

Я часто езжу по нашей стране. Для меня она — самая красивая в мире. Я успел посмотреть Европу. Тот же Париж сравним по размерам с Тушино — но у нас чище, — высказался Охлобыстин.

По мнению актера, человек, любящий Родину, должен приносить ей пользу и нести за нее личную ответственность. Охлобыстин отметил, что раньше подобное поведение называлось «державностью», а теперь это — гражданский долг каждого.

Для меня Родина начинается с меня самого. Я чувствую себя хозяином этой земли, поскольку несу за нее ответственность. И я хочу приносить ей пользу, я обязан это делать! Но не стоит ждать от Родины благодарности. Нужно быть осознанным и с достоинством выполнять свой долг, — резюмировал артист.

Ранее Иван Охлобыстин предложил наградить летчика за уничтожение украинского истребителя Су-27. Он назвал соотечественника настоящим героем.

Также директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал обязать всех артистов выступать на фронте. Он осудил деятелей культуры, которые не выезжают с гуманитарной помощью в новые регионы.

Иван Охлобыстин
Культура
актеры
санкции ЕС
Наталия Петренко
Н. Петренко
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