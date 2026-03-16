Охлобыстин призвал наградить летчика за уничтожение Су-27 ВСУ

Российский актер и общественный деятель Иван Охлобыстин предложил поощрить уничтожившего украинский истребитель Су-27 российского летчика, сообщает ТАСС. Он назвал пилота настоящим героем.

Обязательно нужно поощрить и наградить нашего летчика, потому что он настоящий герой, — сказал Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков. В текущем году Довгача удостоили высшей государственной награды.

Позже стало известно, что пилот российских Воздушно-космических сил удостоился редких наручных часов за уничтожение украинского истребителя Су-27 с Героем Украины. Подобных экземпляров выпущено всего 100 штук. Ценный подарок офицеру вручил житель Казани. Летчик пилотировал Су-35, когда сбил противника. В командовании Военно-воздушных сил Украины подтвердили утрату борта.