Российский летчик получил редкую награду за сбитие Су-27 с Героем Украины Летчик ВКС России получил в награду редкие часы после сбития украинского Су-27

Пилот российских Воздушно-космических сил удостоился редких наручных часов за уничтожение украинского истребителя Су-27 с Героем Украины, сообщает «Российская газета». Подобных экземпляров выпущено всего 100 штук. Ценный подарок офицеру вручил житель Казани.

Летчик пилотировал Су-35, когда сбил противника. В командовании Военно-воздушных сил Украины подтвердили утрату борта.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков. В текущем году Довгача удостоили высшей государственной награды.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой пояснил, что уничтоженный украинский летчик специализировался на так называемой охоте за российской авиацией и нанесении ударов по территории. По словам генерала, Киев в последнее время усилил воздушную разведку и патрулирование.