Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:11

Российский летчик получил редкую награду за сбитие Су-27 с Героем Украины

Летчик ВКС России получил в награду редкие часы после сбития украинского Су-27

Су-35 Су-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пилот российских Воздушно-космических сил удостоился редких наручных часов за уничтожение украинского истребителя Су-27 с Героем Украины, сообщает «Российская газета». Подобных экземпляров выпущено всего 100 штук. Ценный подарок офицеру вручил житель Казани.

Летчик пилотировал Су-35, когда сбил противника. В командовании Военно-воздушных сил Украины подтвердили утрату борта.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков. В текущем году Довгача удостоили высшей государственной награды.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой пояснил, что уничтоженный украинский летчик специализировался на так называемой охоте за российской авиацией и нанесении ударов по территории. По словам генерала, Киев в последнее время усилил воздушную разведку и патрулирование.

СВО
ВКС
ВС РФ
Су-35
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине
Богомаз раскрыл последствия ракетной атаки ВСУ на мирных жителей Брянска
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.