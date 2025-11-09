Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:17

Лавров назвал главных союзников России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Основными союзниками Российской Федерации остаются армия, Военно-морской флот и Воздушно-космические силы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Военная приемка». Глава дипломатического ведомства подчеркнул необходимость включения ВКС в перечень ключевых партнеров страны наряду с традиционно упоминаемыми видами вооруженных сил.

Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил о тщательном анализе западными государствами практики применения российских вооружений в зоне специальной военной операции. Министр отметил, что иностранные эксперты с максимальной скрупулезностью исследуют технические решения, используемые отечественным военно-промышленным комплексом.

Кроме того, глава МИД РФ заявил о растущем числе государств, признающих преимущества отечественного вооружения перед западными образцами. Он указал, что традиционными партнерами Российской Федерации в военно-техническом сотрудничестве остаются страны Азии, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки.

