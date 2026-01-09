Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 04:00

Трамп пригрозил ударить по Ирану, если там начнут убивать протестующих

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Президент США Дональд Трамп пообещал сильный удар против Ирана, если там начнут убивать протестующих. Он отметил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом, что довел это до сведения Тегерана.

Я дал им понять, что если они начнут убивать людей, если они это сделают, мы нанесем по ним очень сильный удар, — заявил Трамп.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что Соединенные Штаты не пойдут на военное вмешательство в Иране, но могут ограничиться точечными ударами. Он отметил, что Вашингтон будет оказывать давление через санкции на товары острой необходимости. У Тегерана стоит острая проблема продажи нефти, покупки многих вещей, жители критически зависят от западных поставок лекарств и оборудования, эти вещи делают страну уязвимой, констатировал он.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что некоторая, пусть и малая, часть иранских протестующих была подкуплена. По его словам, за подготовкой массового выхода граждан стоят «определенные» спецслужбы.

Дональд Трамп
Иран
протесты
удары
