Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства подготовить доклад по ситуации со сносом бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), сообщили представители СКР в Telegram-канале. Данное решение последовало после обсуждения в социальных сетях, где общественность просила главу ведомства вмешаться в ситуацию.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д. А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга сообщили о задержании 11 человек, которые пытались помешать сносу здания бывшего Всесоюзного НИИ. Несмотря на то что данный объект ранее предлагали внести в список культурного наследия, это не остановило приготовления к его демонтажу.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что ведомство проверит жалобу обманутой дольщицы из Всеволожска, прозвучавшую на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Бастрыкин поручил руководству регионального управления подготовить подробный доклад о ходе расследования и всех изложенных в обращении обстоятельствах.