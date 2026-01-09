Атака США на Венесуэлу
В Петербурге при попытке помешать сносу здания НИИ задержали 11 человек

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Они пытались воспрепятствовать сносу строения бывшего Всесоюзного НИИ.

Задержаны 11 человек, — сказано в сообщении.

Данный объект ранее предлагали включить в перечень памятников культуры. Однако это не остановило подготовку к его демонтажу.

Ранее полиция Стамбула задержала актера сериала «Клюквенный шербет» Догукана Гюнгера в рамках масштабной антинаркотической операции. Рейды прошли одновременно в четырех турецких провинциях, включая проверку 34 элитных ночных клубов. Всего под стражу взяли 23 человека, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ и незаконной деятельности.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала треш-блогершу и ее молодого человека, которые занимались сексом на Сестрорецком кладбище. Инцидент произошел на могиле родственников 24-летней блогерши, где захоронены ее мать, бабушка и тетя.

Кроме того, в Ленинградской области правоохранители задержали капитана аэролодки. Судно под его управлением столкнулось с наплавным мостом на Новоладожском канале, что привело к гибели троих человек.

