В Петербурге при попытке помешать сносу здания НИИ задержали 11 человек

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Они пытались воспрепятствовать сносу строения бывшего Всесоюзного НИИ.

Задержаны 11 человек, — сказано в сообщении.

Данный объект ранее предлагали включить в перечень памятников культуры. Однако это не остановило подготовку к его демонтажу.

