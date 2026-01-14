Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:34

«Дети вне политики»: российские онкологи готовы помочь внукам Трампа

Профессор Варфоломеева: медики РФ готовы помочь внукам Трампа при необходимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия готова помочь внукам президента США Дональда Трампа в случае обращения его семьи за медицинской помощью, заявила директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика РАМН Л.А. Дурнова Светлана Варфоломеева. Она подчеркнула, что руководствуется строгим принципом — дети вне политики, передает корреспондент NEWS.ru.

Мой девиз — дети вне политики, вне географии. Этот девиз как был таким много лет назад, таким и остается. Большинство здравомыслящих медиков, которые работают в области педиатрии, располагают примерно такими же безальтернативными взглядами, — отметила профессор.

Она указала на активное взаимодействие института с зарубежными коллегами, участие в международных конференциях и публикации в профильных журналах. По мнению Варфоломеевой, от медицинского сообщества требуется не только интеграция в глобальное профессиональное пространство, но и глубокое уважение к коллегам, в том числе к американским специалистам.

Мне кажется, что членам семьи Трампа есть, где лечиться. Но если будут нужны консультации российских специалистов, как это случилось с [35-м президентом США Джоном] Кеннеди, когда его ребенок заболел раком, то мы с удовольствием [семью Трампа] проконсультируем, — резюмировала руководитель НИИ.

Ранее врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР, у которой на борту самолета из Владивостока в Москву развился анафилактический шок. Медицинская помощь была оказана прямо в салоне благодаря наличию полной бортовой аптечки и слаженным действиям экипажа.
