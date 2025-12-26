Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:18

Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе

Педиатр Теберекова спасла гражданку КНДР от анафилактического шока в самолете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР, у которой на борту самолета из Владивостока в Москву развился анафилактический шок, сообщил представитель краевого минздрава РИА Новости. Медицинская помощь была оказана прямо в салоне благодаря наличию полной бортовой аптечки и слаженным действиям экипажа.

Медицинская помощь оказывалась непосредственно в салоне самолета, пассажирские кресла разложили для горизонтального положения пациентки. <...> Медицинскую помощь удалось оказать своевременно и эффективно благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому исполнению членами экипажа моих указаний, — приводит агентство слова медика.

Ранее 47-летний житель города Котельники Московской области скончался, поскольку бригада скорой помощи не смогла подъехать к его дому. Проезд был заблокирован автомобилями, стоявшими во втором и третьем рядах. Родственники умершего обратились в правоохранительные органы.

Кроме того, в Минздраве России сообщили, что врачи Ноябрьской центральной городской больницы в ЯНАО спасли жизнь пациенту, сердце которого останавливалось дважды. Мужчина был госпитализирован после резкого ухудшения состояния на работе, хотя ранее у него не фиксировали серьезных проблем со здоровьем.

врачи
педиатры
самолеты
КНДР
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские пограничники ужесточили правила досмотра перед Новым годом
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.