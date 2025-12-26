Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе

Врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР, у которой на борту самолета из Владивостока в Москву развился анафилактический шок, сообщил представитель краевого минздрава РИА Новости. Медицинская помощь была оказана прямо в салоне благодаря наличию полной бортовой аптечки и слаженным действиям экипажа.

Медицинская помощь оказывалась непосредственно в салоне самолета, пассажирские кресла разложили для горизонтального положения пациентки. <...> Медицинскую помощь удалось оказать своевременно и эффективно благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому исполнению членами экипажа моих указаний, — приводит агентство слова медика.

