Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин

Житель города Котельники Московской области умер, потому что скорая помощь не смогла подъехать к дому — проезд был перекрыт машинами, припаркованными во втором и третьем ряду, сообщает Telegram-канал «Москва». Мужчине было 47 лет. Семья обратилась в полицию.

Бригада скорой помощи незамедлительно приехала на вызов, однако подъезд к дому в жилом комплексе был заблокирован автомобилями, припаркованными во втором и третьем рядах. Фельдшеру и неравнодушным свидетелям пришлось нести мужчину около 200 метров на куске брезента, чтобы доставить его в машину. Даже после этого выехать оперативно не получилось — пробки внутри ЖК задержали транспортировку. В результате он скончался.

До этого в Санкт-Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу. Во время осмотра женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Другая жительница Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения набросилась на фельдшера прямо в карете скорой помощи. Медики доставляли в больницу 47-летнюю женщину, которую нашли лежавшей у ресторана на Белевском проспекте.