Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера

Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера

Жительница Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения набросилась на фельдшера прямо в карете скорой помощи, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. Медики доставляли в больницу 47-летнюю женщину, которую нашли лежавшей у ресторана на Белевском проспекте.

Во время транспортировки в больницу пациентка в салоне автомобиля скорой помощи очнулась и нанесла фельдшеру несколько ударов кулаком по голове. После прибытия в больницу женщина была госпитализирована, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фельдшер также обратился за медицинской помощью, его уже отпустили на амбулаторное лечение. Нарушительницу задержали и доставили в отделение полиции. В отношении петербурженки составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Колпинском районе Санкт-Петербурга задержали неработающего мужчину. По данным полиции, 49-летний житель напал на трех женщин и избил их. Нарушителя поместили в изолятор.