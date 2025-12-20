Петербуржца задержали за избиение трех женщин

Неработающий мужчина задержан за нападения в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МВД. По данным полиции, 49-летний житель города избил трех женщин. Его поместили в СИЗО.

Сотрудники полиции ОМВД России по Колпинскому району задержали 49-летнего горожанина, подозреваемого в совершении хулиганских действий, сопровождавшихся применением насилия, — говорится в сообщении.

Полицией установлено, что 17 декабря на набережной Комсомольского канала Колпино пьяный мужчина напал на трех женщин и избил их. Впоследствии из медицинского учреждения в полицию Колпинского района поступило сообщение о поступившей туда 25-летней девушке с травмами. После предоставления медицинской помощи девушка вернулась домой.

