20 декабря 2025 в 16:15

Петербуржца задержали за избиение трех женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Неработающий мужчина задержан за нападения в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МВД. По данным полиции, 49-летний житель города избил трех женщин. Его поместили в СИЗО.

Сотрудники полиции ОМВД России по Колпинскому району задержали 49-летнего горожанина, подозреваемого в совершении хулиганских действий, сопровождавшихся применением насилия, — говорится в сообщении.

Полицией установлено, что 17 декабря на набережной Комсомольского канала Колпино пьяный мужчина напал на трех женщин и избил их. Впоследствии из медицинского учреждения в полицию Колпинского района поступило сообщение о поступившей туда 25-летней девушке с травмами. После предоставления медицинской помощи девушка вернулась домой.

До этого сообщалось, что трое подростков из Санкт-Петербурга в результате конфликта обстреляли 38-летнего мужчину из сигнального пистолета в историческом центре города, а после избили прохожего. Полиция уже задержала нарушителей. Ими оказались юноши в возрасте 17 лет.

