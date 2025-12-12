Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета

Трое подростков из Санкт-Петербурга в результате конфликта обстреляли прохожего из сигнального пистолета в историческом центре города, а после избили 38-летнего мужчину, сообщили в управлении Министерства внутренних дел России по Ленинградской области. Полиция уже задержала нарушителей. Ими оказались юноши в возрасте 17 лет.

Нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что в результате конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону 38-летнего жителя Кировского района Петербурга, после чего избили его и с места происшествия скрылись, — говорится в сообщении.

В результате нападения пострадавший отделался лишь ушибами. Его отправили на амбулаторное лечение. У одного из задержанных изъяли светошумовой пистолет. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

